Pizzafeestje voor een uniek museum

Een groentemuseum, zo vind je er allicht niet te veel. In ons land is dat van Sint-Katelijne-Waver in elk geval uniek. 't Grom is gevestigd op het groene domein van een drie eeuwen oude boerderij - de Midzeelhoeve - met twee hectare tuinen. Groenten zie je er dus alvast zeker. Dit jaar startte 't Grom zelfs een Samentuin-project voor 20 startende tuinliefhebbers.

Maar je vindt er ook een hele collectie tuinbouwvoorwerpen die je een idee geven van de technische evolutie in de groenteteelt. En natuurlijk ook meer over zaden, de teelt van groenten, de bewaring en het gebruik in de keuken. Vooral dat laatste heeft de voorbije jaren geleid tot een indrukwekkend aanbod aan workshops, zo'n 150 per jaar, die bezocht worden door liefst 10.000 bezoekers. En dan zijn er nog de speciale exposities.

In september bestaat 't Grom net tien jaar. Op zondag 11/9 wordt dat gevierd. Het oude bakhuis wordt sowieso vaak gebruikt voor workshops rond ambachtelijk bakken, maar voor één keer opent het de deuren voor het grote publiek. Je kunt zien hoe de stoker de oven opwarmt en de bakker zijn brood bolt. Wie een toegangsticket koopt, mag meteen ook deelnemen aan de workshop pizza's bakken - en opeten, natuurlijk.

Als doe-museum lanceert 't Grom dit najaar bovendien een nieuwe reeks cursussen rond de bijenwereld, leren bakken in een traditionele houtoven en experimenteren met zelfgemaakte kruidenbrouwsels.

10 jaar 't Grom wordt gevierd op zondag 11/9, van 13 tot 18 uur. Locatie: Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Info: 015 31 50 55, www.tgrom.be