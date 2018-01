Pittige rapen

Veel mensen halen nog steeds hun neus op voor deze 'ouderwetse' groente, hoewel je met de typische krachtige en wat mosterdachtige smaak wonderen kunt doen in de keuken.

Alhoewel rapen op knollen gelijken, zijn het wortelgroenten. Meirapen en vooral boterrapen zijn lichtgeel van kleur en smaken vrij boterachtig. De meeste andere soorten zijn wit en pikanter, mosterdachtig en soms licht peperachtig.

Rapen zijn het hele seizoen beschikbaar. Kies best geen al te grote exemplaren, want die kunnen vanbinnen voos en droog worden en verliezen hun fijne smaak.

De lichtzoete en gronderige smaak van rapen doet het goed in krachtige aromatische bereidingen. Klassieke vleesstoofpotten bijvoorbeeld. Ook bij wild komen langzaam in boter en bouillon gekonfijte rapen vaak op het bord.

Rapen smaken niet echt delicaat maar veeleer rond. Ze passen dus goed in combinaties met een even rijpe smaak, zowel bij gebraden of geroosterd vlees en vis als bij schaal- en schelpdieren. Het gasachtige aroma doet het ook zeer goed bij truffel en truffelolie.

Tekst Filip Verheyden - Foto's Kris Vlegels