Piece of cake?!

Met de 'Fairtrade Challenge' daagt Fairtrade Belgium iedereen uit om met zoveel mogelijk familie, vrienden en collega's te genieten van een Fairtrade cake break. Deze nieuwe campagne, die wereldwijd wordt georganiseerd, wil de aandacht vestigen op het belang van eerlijke handel.

Waarom fairtrade en waarom deze challenge?

Vandaag leven wereldwijd meer dan 800 miljoen mensen onder de extreme armoedegrens. Liefst tweederde van hen zijn boeren! Mensen die het eten op ons bord brengen, gaan dus vaak zelf met een lege maag slapen. "Hoog tijd dus om met deze campagne de cake eerlijk te verdelen!", betoogt Lambert. "Door Fairtrade producten te kopen kunnen consumenten immers echt de wereld veranderen, op een eenvoudige manier. Om mensen hiervan bewuster te maken dagen we hen uit om Fairtrade cake breaks te organiseren met hun collega's, vrienden of familie. Zo delen ze niet alleen de cake, maar ook de impact. Elk cake-plakje vertelt immers een verhaal. De vergeten verhalen van de mensen achter de cake-ingrediënten..."

Cake it happen

Meedoen is eenvoudig. Je kan zelf een cake bakken bakken met Fairtrade bananen en chocolade in de hoofdrol en een kopje lekkere Fairtrade koffie of thee erbij. Recepten vind je op de website. Heb je daar geen tijd voor, dan kan je een cake kopen in een van de twaalf cakeshops waar speciaal voor de actie een unieke Fairtrade cake gemaakt en verkocht wordt. In dat rijtje staan bekende taart- en cakewinkels, zoals Taartenateljee (Brugge), Madam Bakster (Gent), Patisserie ZUUT (Leuven), BAKED (Antwerpen) en Tarte Tatin (Hasselt).

Cake klaar? Deel 'm dan met familie, vrienden en collega's. Neem een foto en registreer jouw cake-break op de website www.fairtradechallenge.org.

Bekende gezichten zoals Bart Peeters, Pieter Embrechts, Meyrem Almaci en de familie Borlée steunen de actie en roepen op om deel te nemen. "Samen met de ambassadeurs van de 'Fairtrade Challenge', toonaangevende social mediafiguren en enthousiaste cakeshops willen we duidelijk maken dat ook kleine beetjes het verschil kunnen maken. Kleine veranderingen in de keuzes die we elke dag maken, hebben immers een stevige impact op het grote verhaal," besluit Nicolas Lambert.