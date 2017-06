Nu in de kiosk: een zomerse Nest Koken

Een reis door Zuid-Europa in 100 recepten. Dat is, kort samengevat, waar deze nest Special Koken om draait. Het doel is geen wedstrijd, zoals in Jules Vernes Reis rond de Wereld, maar een zoektocht naar culinaire rijkdom. Wij durven in deze Special wel eens tussen de landen heen en weer pendelen. En af en toe steken we een teen in het water voor een korte trip naar een ander continent.

Denk veel verse groenten en fruit, waaronder natuurlijk volop paprika's, aubergines, vijgen. Denk heerlijke kruiden, van bij ons en wat verder weg. Denk ook ingrediënten zoals chorizo, schapen- en andere heerlijke kaassoorten, inktvis... Denk frisgroene hapjes, slaatjes, fruitdesserts, maar ook warme frittata, minitortilla's, kefta en nog veel meer. Kortom: denk een weelde aan smaken.

Met de recepten van deze Special zet je heerlijke gerechten - aperitiefhapjes, voorgerechten, hoofdgerechten en desserts - op tafel die verraste reacties zullen uitlokken, zonder dat ze daarom al te exotisch worden. En vooral: zonder dat je er uren voor in de keuken moet staan. Om de vergelijking door te trekken: we nemen je mee op reis, maar besparen je de saaie uren in het vliegtuig.

Smakelijk!