Nieuw jasje voor Nest Special Koken

Warmrood, dieppaars, geel- tot roestbruin, zacht terracotta: dat zijn de kleuren van het najaar. Met veel sympathie voor chefs die nu gaan voor felle contrasten, zie wij dat herfstpalet rond deze tijd toch graag in ons bord verschijnen. In principe is dat niet moeilijk. Ingrediënten zoals bramen, bosbessen, aubergines, rode bieten of pruimen zorgen er vanzelf voor. Grillen, bakken of braden helpt meestal ook een handje. En zelfs voor een hardnekkige bleekneus zoals de bloemkool zijn er oplossingen: wij hebben haar hier heel passend een jasje van gehakt gegeven. Net zoals de kleurenwaaier is het smakenpalet van het herfstmenu vaak subtieler dan dat van de zomer. Er zullen ongetwijfeld specialisten zijn die vinden dat dit te maken heeft met onze behoefte aan evenwicht, het oerverlangen naar uitgebreid samen tafelen in deze donkere tijd waar ook minder werk lag te wachten op het veld. Ons lijkt de oorzaak een stuk eenvoudiger: om voedsel te bewaren in de winter, gingen we aan het fermenteren, roken, rijpen, pekelen, drogen... Het soort handelingen dat toevallig ook heel vaak de smaak een stuk complexer maakt.

Misschien begin je nu te denken dat dit het zoveelste receptenboek met seizoenklassiekers wordt. Maar wij gaan net een stuk verder: we combineren of contrasteren de bekende rijke najaarssmaken met onverwachte ingrediënten. Crostini met geitenkaas en braambessen. Groentestoofpot met kabeljauw en chorizo. Geroosterde peren met mascarpone en zoute karamel. De basis voor alle recepten zijn groenten en fruit die recht uit onze tuin kunnen komen, maar dankzij een creatieve, soms exotische twist smaken ze vaak verrassend nieuw. Gesofisticeerde smaken met eerlijke producten van eigen bodem: dat is een formule waar we met Nest meteen voor gaan.