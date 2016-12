Nest stelt voor: de nieuwe Special Koken!

Een driegangenmenu voor elke dag van de week gedurende één maand, en een lunchrecept voor alle werkdagen. Dat is de formule van de gloednieuwe Nest Koken.

Weinig mensen eten elke dag een maaltijd met voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. De 28 dagmenu's in deze Special Koken zijn dan ook in de eerste plaats een ruime bron om uit te kiezen. De lunch kan trouwens evengoed 's avonds op tafel komen, veel voorgerechten gebruik je met wat uitbreiding perfect als hoofdgerecht en omgekeerd.

Maar de gouden Nest-combinatie is alweer, zoals altijd: creatief en eenvoudig. Verrassend koken is immers niet altijd hetzelfde als lang in de keuken staan!

De nieuwe Nest Special Koken is nu te koop.