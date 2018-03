Mmm chocolade!

Rode chocolade

Dé blikvanger dit jaar is ongetwijdeld de feestelijke onthulling van 'Ruby', de rode chocolade die Callebaut heeft gecreëerd. Na zwart, melk en witte, is ruby chocolade de meest sensationele chocolade-lancerening van de laatste 80 jaar. Om een en ander extra luister bij de te zetten, is met de Ruby ook een jurk gemaakt die het hele weekend te bewonderen is.

Bier en chocolade

Verder brengt het Salon dit jaar hulde aan de combinatie bier en chocolade. In een speciale ruimte zal Duvel drie dagen lang degustaties aanbieden, in samenwerking met Jitsk Chocolates en in aanwezigheid van biersommelier Brecht Terryn. Gedurende het hele Salon zullen specialisten uit de sector en ambachtelijke brouwerijen ook demonstraties en kringgesprekken over de combinatie van bier en chocolade houden.

Le grand Goûter

Voor de kinderen en hun gezin: 'Het Grote Vieruurtje' of 'Ook bio smaakt overheerlijk'. De bedoeling? De allerkleinsten laten ontdekken dat 'gezond eten' ook leuk kan zijn. 'Biologisch' en 'overheerlijk' zijn dan ook twee woorden die perfect bij elkaar passen! Samen met Bio c' Bon wordt elke dag een heerlijk evenwichtig vieruurtje aangeboden aan alle gezinnen. Dat vieruurtje bestaat uit een rijstwafel met chocolade, biokoekjes, vers fruit en vruchtencompote en -sap.

Tentoonstellingen & Happenings

De befaamde patissier en chocolatier Pierre Marcolini neemt je mee op een een culturele en zintuiglijke reis met een fototentoonstelling die werd geïnspireerd door zijn boek 'Chocolat, Carnet de Voyages' (Éditions de La Martinière).

Een grote expositie van paaseieren onthult de mooiste creaties van dit jaar. Galler deelt elke dat van 14 tot 16 uur chocoladekatten uit, Bruyerre organiseert een eierenjacht en wie deelneemt aan de wedstrijd van The Belgian Chocolate House kan een doosje pralines in de wacht slepen.

Enfin, vervelen zal je je niet. En dan hebben we het nog niet gehad over de demonstratie en proeverijen, over de conferenties en de chocoladeboekhandel...

Het Chocoladesalon vindt plaats van 2 t.e.m. 4 maart. Alle praktische info en het volledige programma vind je op de website.