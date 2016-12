Mediterrane smaakmaker: rozemarijn

Rozemarijn is een kleine meerjarige struik uit het Middellandse Zeegebied die vooral aan de kust groeit. Dat hoor je ook in de botanische naam Rosmarinus, wat letterlijk 'dauw van de zee' betekent. Al sinds de Oudheid wordt rozemarijn niet alleen omwille van zijn aroma maar vooral om zijn geneeskrachtige eigenschappen gewaardeerd. In Rome en Egypte beschouwde men de plant als een middel tegen alle soorten kwalen.

Als medicinale eigenschappen, vooral dan wanneer de essentiële olie wordt gebruikt, worden een zuiverende werking voor lever en gal, en een verbetering van de spijsvertering genoemd. Helemaal onschuldig is rozemarijn echter niet, want naast het stimuleren van de bloedsomloop doet hij ook de bloeddruk stijgen. Dus eet er niet te veel van wanneer je last hebt van een hoge bloeddruk.

De plant bereikt een hoogte van 60 tot 150 cm en de slanke naaldvormige bladeren verbergen kleine lichtblauwe tot witte bloemen met nectar waarvan bijen een zeer elegante en aromatische honing maken. In tegenstelling tot de meeste andere kruiden wordt rozemarijn tijdens de bloei geoogst omdat de bladeren dan het meest aromatisch zijn.

Rozemarijn neemt logischerwijs een fundamentele plaats in in de keukens rond de Middellandse Zee. Maar het kruid wordt er ook verwerkt in parfums, zalven, zeep en shampoos. In het algemeen is er maar één raadgeving voor het gebruik in de keuken: gebruik het met mate want het overheerst gemakkelijk andere kruiden. Als smaakmaker wordt rozemarijn vooral gebruikt in marinades of om bereidingen mee te infuseren. Het kruid concreet opeten gebeurt zelden, omwille van de bittere smaak en de hardheid van de bladeren. De combinatie met knoflook is simpelweg groots!

RECEPTEN

Koude soep van groene selderij en paprika met rozemarijnroom

Focaccia met rozemarijn, olijfolie en lardo di colonnata

Geroosterde jakobsschelpen op rozemarijnspiesjes met spek, appel en kerriemayonaise

Gelakt varkensgebraad met rozemarijn, gratin dauphinois en wortelstoofpot

Vanille-ijs met rozemarijn en perziken met witte wijnsaus

Tekst: Filip Verheyden

Foto: Kris Vlegels