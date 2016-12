Lekker van ter plekke

Drie keer per jaar houdt Vlam, het Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing, een erkenningsronde voor traditionele Vlaamse streekproducten. Erkende producten mogen het label streekproduct.be dragen. Dat soort producten zijn gebaseerd op vaak heel oude streekgebonden recepten, ze worden lokaal gemaakt en er wordt vaak met lokale producten gewerkt, waardoor de voetafdruk klein blijft. Vlam promoot erkende streekproducten via allerlei kanalen. Op www.streekproduct.be vind je ze allemaal bij elkaar. Na de recente septemberronde zijn er nu meer dan tweehonderd. De erkenning door Vlam kan de basis zijn voor het verkrijgen van een van de Europese streeklabels.

De nieuwe producten zijn heel uiteenlopend. Oostakkerse vlaai is een soort flan, gebaseerd op een recept uit 1928. Dendermondse paardenworsten worden bereid in een saus op basis van bier en ui. De grotchampignons van Riemst worden gekweekt in de beroemde mergelgrotten van Kanne, een deelgemeente van Riemst. Op basis van Haspengouws fruit zijn de artisanale confituren en gelei, en krieken op jenever. En dan zijn er nog twee visgerechten: Vlaamse gerookte heilbot, en witte en zoete haring, allebei uit Brugge.

Het recept van de streekproducten zelf geeft Vlam niet vrij, maar op de site staan wel een heleboel lekkere recepten mét de producten. Je vindt er ook allerlei leuke en nuttige weetjes, en een reeks filmpjes met extra uitleg.