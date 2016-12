Lekker, gevarieerd en zonder alcohol

Het is opvallend hoe weinig alternatieven voor cava, wijn en bier er op een receptie of feestje worden geboden. Veer verder dan een glas water (plat of bruis) of een sinaasappelsap kom je vaak niet. En dat terwijl er de laatste jaren juist meer aandacht is voor alcoholvrije dranken en er veel variatie is ontstaan op dit vlak.

Anderzijds is het wel zo dat je de leukste en verrassendste 'mocktails' niet in een fles kunt kopen en wellicht is dat wel de reden dat je ze niet op een receptie geserveerd krijgt. Thuis hoeft dat natuurlijk geen bezwaar te zijn.

Op zoek naar inpsiratie? In het boekje 'De mocktailbar' (uitgegeven bij Good Cook) verzamelde Fern Green recepten voor meer dan 90 non-alcoholische dranken. De titel is enigszins misleidend: het gaat niet alleen over 'mocktails', de alcoholvrije varianten van cocktails. Green geeft een overzicht van zowat alles: van thee en water met fruit, over sapjes en shakes tot punch, smoothies en mocktails.

Ze gaat wel veel verder dan gewoon een theetje zetten of citroenschijfjes in water leggen. Green presenteert verrassende recepten met onverwachte combinaties. Witte ijsthee met perzik, bijvoorbeeld. Of een groene smoothie met boerenkool, komkommer, appel en avocado. Of nog: een tropisch smakend water met suikermeloen, kokoswater, gemberwortel en limoen.

Vlierbessenfizz met bernagie, pêche melbashake, doperwt-vlierbessenmocktail, hete marshmallowmelk, mojito van grapefruit & basilicum, gember-perzikbellini, pittig cayennewater... kortom, je ontdekt een wereld van smaken en variaties.

De grafische vormgeving maakt het boekje mooi en vrolijk, maar ook heel overzichtelijk: in een oogopslag weet je wat je nodig hebt om dit drankje smaakvol te serveren. Niet alleen qua ingrediënten, ook qua benodigdheden. Die laatste worden overigens ook uitvoerig belicht in het inleidende hoofdstuk.

In elk geval: met de recepten uit dit boekje worden alcoholvrije dranken een stuk spannender.