Land van melk en aardbeien

Heerlijk: door zonnig Haspengouw rijden terwijl de fruitstreek barst van de bloesems, op weg naar de boerderij van Annick en Erwin Lowet-Strauven in het Limburgse dorpje Heers. Was ik een wandelaar of fietser geweest, dan was ik sowieso gestopt aan het schuurtje voor de boerderij, hun winkeltje waar dagverse, koele aardbeien uit de automaat staan te wachten.