Krokante nougat met noten en rozenbottel

Nodig voor ± 400 g nougat

400 g mengsel van gepelde amandelen, niet-gezouten gepelde pistachenoten en walnoten

4 gedroogde rozenbottels

500 g poedersuiker

sap van 1 citroen

60 g honing

10 el water

Bereiding

Hak de noten grof. Verwijder de blaadjes van de gedroogde rozenbottels, hak fijn. Rooster de noten en rozenbottels al roerend in een pan. Doe in een diep bord. Voeg de gesnipperde rozenblaadjes toe.

Meng in een grote pan suiker, citroensap, honing en water. Breng zachtjes al kloppend aan de kook tot de suiker gesmolten is. Zet het vuur hoger, laat zo'n 8 min. verder sudderen, zonder te kloppen, tot je een amberkleurige karamel verkrijgt. Roer er de geroosterde vruchten en de gesnipperde rozenblaadjes door. Giet uit op een bakplaat bedekt met bakpapier. Laat enkele uren afkoelen. Snij in stukken.

Cadeauverpakking

Nodig: kleine zakjes van bruin of gerecycleerd papier, kleurig touw, kleine dennentakjes, papieren etiketten

Vul de zakjes met stukjes nougat. Snij uit de het bovenste deel van de zakjes een ruitvormig gaatje om het touwtje door te steken. Wind het touwtje rond het uiteinde van een dennentakje. Steek het koordje door het etiket en het gaatje. Maak een mooie knoop om het zakje te sluiten.