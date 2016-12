Kopen bij de boer

Uit verbuiksonderzoek, in opdracht van VLAM, blijkt dat de Vlaming fan is van korteketenproducten: liefst 70% van alle rechtstreekse aankopen bij de boer in België worden in Vlaanderen gedaan. In 2015 steeg de rechtstreekse verkoop in onze regio met 2,6%, en deed 1 Vlaming op 5 al eens een aankoop in de korte keten. Vooral fruit, groenten en aardappelen zijn populair, maar ook vlees en zuivel worden regelmatig op de boerderij of in de hoevewinkel gekocht.

Redenen voor de groei

Voor die groeiende interesse voor rechtstreekse aankopen zijn een aantal redenen te vinden. Om te beginnen speelt het directe contact met de boer een grote rol. Daarnaast is versheid ontzettend belangrijk.

Niet onbelangrijk is dat de prijzen voor veel producten lager liggen dan in de traditionele verkooppunten. Verder is voor veel consumenten ook het ecologische aspect doorslaggevend. De productie en verkoop gebeuren dicht bij huis waardoor er geen overbodige kilometers afgelegd worden. En omdat versheid centraal staat worden tussentijdse bewaring en verpakking tot een minimum beperkt.

1457 verkooppunten

Niet alleen de klant, maar ook de producenten zelf zijn gewonnen voor korteketenverkoop. De prijzen zijn eerlijk, het is een nieuwe bron van inkomsten en ook kleinere bedrijven krijgen een kans. Het systeem van de korteketenverkoop is eenvoudig en transparant, en bovendien krijgen de producenten door het directe contact met de klant de kans hun beroepstrots en expertise te tonen.

Het aantal kwekers in de databank van rechtvanbijdeboer.be blijft dan ook stijgen. Momenteel zijn er 747 bedrijven geregistreerd die samen 1457 verkooppunten aanbieden.

Website

Via de vernieuwde website rechtvanbijdeboer.be vind je heel snel de verkooppunten in je buurt. Dat kunnen hoevewinkels zijn, maar ook boerenmarkten, automaten, voedselteams, CSA-netwerken en voedselabonnementen staan erop vermeld. Per adres krijg je een overzicht van het aanbod: vlees, kaas en melk, groente en fruit, eieren en aardappelen, maar ook jam, ijstaart, honing en appelsap. Telkens krijg je informatie over het bedrijf, contactgegevens en (indien beschikbaar) openingsuren.