Komkommertijd

Komkommers behoren tot dezelfde familie als meloenen en pompoenen. Zoals watermeloenen bevatten komkommers 95% water: ze zijn een dorstlessende zomergroente.

Dat zoveel mensen oprispingen hebben na het eten van komkommers ligt aan de stof cucurbaticine, een verdedigingsmiddel van de plant die de vrucht bitter doet smaken. Tegenwoordig bestaan er komkommersoorten met een laag gehalte aan die stof, in het Engels heten ze burpless cucumbers.

Als chefs proberen we allerlei methoden om de bittere stof weg te werken, maar het meest doeltreffend is nog steeds het marineren in zout, om zoveel mogelijk water aan de komkommer te onttrekken. Dit maak de groente niet enkel krokanter en viever van smaak, we nemen ook aan dat het zout ook de cucurbaticine uit de komkommer trekt.

In de keuken is komkommer een veelzijdige groente voor soepen, sausen, verkoelende dranken, maar ook bij vis, rauw of gebakken enzovoort. Het beste seizoen is natuurlijk de zomer. Gerechten met komkommer zijn best altijd eenvoudig en hebben beter niet te veel ingrediënten.

Tekst Filip Verheyden Foto Kris Vlegels

RECEPTEN

Drank van komkommer en grannysmithappel

Tzatziki met scampispies

Koude komkommersoep met gemarineerde komkommer en forelroom

Gebakken zalm met komkommerpickles en gebakken komkommer

Steak met gemarineerde komkommer, muntolie en raketsla