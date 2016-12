Koken uit een doos

Het systeem bestaat al een aantal jaren en komt tegemoet aan de noden van al diegenen die weinig tijd hebben en toch gezond en gevarieerd willen eten. Het is bovenal simpel: je hoeft zelf niet te piekeren over het weekmenu, je krijgt de (meeste) ingrediënten kant-en-klaar thuisgeleverd en je krijgt een receptenfiche als handleiding.

BELGISCH

Met een vleugje Zweden

Smartmat is een Belgisch bedrijf, opgestart door de Zweed Anders Asarby. Smartmat biedt keuze uit liefst 8 verschillende boxen: 5-dagenmenu, 3-dagenmenu, veggie (voor 2 en voor 4), quick & easy (voor 2 en voor 4), menu voor 2 personen en een single bag. Het aantal maaltijden varieert van 3 tot 5, maar is wel vast per box. Sinds kort biedt Smartmat ook Friend's dinners aan: boxen (voor 4 of voor 6) om een etentje te organiseren met vrienden. Bij de boxen kan je ook een fruitpakket bestellen en met de feestdagen (lees: kerst en nieuwjaar) wordt er een feestmenupakket samengesteld. Bij sommige pakketten (o.a. de single bag) wordt een gerecht in dubbele portie meegegeven: zo kan je koken voor twee dagen of een vriend(in) uitnodigen. Smartmat kiest voor biologische en/of producten van eigen bodem. Prijzen beginnen bij 49 euro (4 maaltijden voor 1 persoon). Smartmat levert in Vlaanderen, Brussel, Waals-Brabant en de regio Luik op maandagavond tussen 17 en 22 uur.

Busy day

Foodbag, een Gents bedrijf, biedt twee kookboxen aan. De foodbag plat du jour bevat drie ingrediënten voor drie 'kindvriendelijk, Belgische gerechten met een twist' voor 3, 4, of 5 personen. De foodbag original biedt vier maaltijden met een verrassender touch voor 2, 3, 4 of 5 personen. Bij de eerste kan je een 'busy day'-gerecht bijbestellen (een kant-en-klare ovenschotel). Een grote of kleine fruitmand bijbestellen kan ook. Foodbag werkt zoveel mogelijk met producten van Belgische bodem. Prijzen beginnen bij 65 euro (3 maaltijden voor 3 personen of 4 maaltijden voor 2 personen). Levering op maandag in Vlaanderen en Brussel.

Duurzaam en lokaal

KOOKmakkelijk is gevestigd in het Hageland en levert kookpakketten in Vlaams-Brabant, Limburg, Brussel en een gedeelte van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het aanbod omvat een 3-dagenmenu (2, 3 of 4 personen), een 4-dagenmenu (2, 3 of 4 personen) en een 3-dagenmenu veggie (2 of 4 personen). Eventueel uit te breiden met een bio-fruitpakket of een bio-soeppakket. KOOKmakkelijk gaat voor duurzaam en lokaal verkregen ingrediënten. Prijzen vanaf 58 euro (3 maaltijden voor 2 personen). Levering gebeurt op maandag (17-22 uur), maar je kan er ook voor kiezen om je pakket zelf op te halen bij een van de afhaalpunten.

VAN OVER DE GRENS

Nieuw in Vlaanderen

Nieuwe speler op de Belgische markt in deze categorie is Marley Spoon, een van oorsprong Duits bedrijf dat zich uitbreidde naar 7 landen op 3 continenten. Je hebt er keuze uit twee 'boxen': classic (2 volwassenen) en familie (2 volwassenen en 2 à 3 kinderen). Binnen een box kan je kiezen voor 2, 3 of 4 gerechten. Verder kan je je box zelf samenstellen: binnen een reeks van 7 recepten (vlees, vis, vegetarisch) kan je deze kiezen die je het meest bevallen. Of waar je het meest zin in hebt. Tijdens de zomer zitten er elke week ook enkele barbecue-gerechten tussen. In de doos zitten de ingrediënten verpakt per maaltijd. Prijzen beginnen bij 36 (2 maaltijden, classic) en 48,80 euro (2 maaltijden, familie). De boxen worden in Vlaanderen en Brussel bezorgd op woensdag.

Met de power van Jamie

Een andere buitenlandse en bekende speler is Hello Fresh, dat is opgericht in Amsterdam, actief is in 7 landen en sinds 2015 ook in ons land. Begin dit jaar gingen ze samen werken met de populaire tv-kok Jamie Oliver en sinds kort wordt er ook meer keuzemogelijkheid geboden. In principe is er keuze uit drie standaardboxen: original, veggie en family. Maar via je account kan je je box aanpassen. Als extra wordt er ook een ontbijtbox aangeboden. En wie twijfelt, kan een proefbox bestellen als kennismaking. Prijzen beginnen bij 36 euro (3 maaltijden, 1 persoon). De boxen worden in Vlaanderen geleverd op zaterdag tussen 8 en 14 uur, op zondag tussen 13 en 20 uur, op maandag-, dinsdag- en woensdagavond tussen 16.30 en 22.30 uur.

BUITENBEENTJES

Met punten

Minder bekend bij het grote publiek is dat ook Weight Watchers foodboxen aanbiedt: 4 maaltijden voor 2 personen (69,75 euro) of voor 4 personen (89,75 euro). De maaltijden zijn samengesteld volgens het Weight Watchersprincipe en het aantal punten wordt duidelijk vermeld. Handig voor wie met dit systeem wil afvallen. Er wordt geleverd in Vlaanderen, Brussel, Waals-Brabant en de regio Luik op maandag tussen 17 en 22 uur.

Circulair

Cirkle is om meer dan een reden een buitenbeentje. Dit Brusselse bedrijf biedt een heel gamma biopakketten (groenten, fruit en vlees) in verschillende formaten (groot, klein, medium...), weliswaar zonder recepten. Bovendien heb je de mogelijkheid om ook losse producten te bestellen. In het gamma pakketten kan je ook kiezen voor een receptenkit-pakket met daarin drie maaltijdkits voor 2, 4 of 6 personen (vanaf 39,99 euro). Extra bijzonder is dat Cirkle ook 'afgedankte producten' meeneemt: wordt je bestelling geleverd, dan kan je boeken, brillen, kleding, printercartridges,... meegeven. Cirkle brengt die afgedankte spullen terug in de 'economie': tweedehandsspullen gaan naar sociale organisaties, andere dingen (bvb gebruikte frituurolie aan een bedrijf dat er biodiesel van ) worden verkocht en met de opbrengst wordt een goed doel gesteund. Leveringen gebeuren echter alleen in de ruime Brusselse regio, op verschillende dagen en tijdstippen (afhankeleijk van de gemeente overdag of 's avonds).

ONZE BEVINDINGEN

We hebben verschillende merken (niet alle) uitgeprobeerd. De ervaring leert ons dat de recepten vaak bewerkelijk zijn: zeker als je geen echte keukenprins(es) bent. Belangrijk ook om te weten is dat boxen soms laat op de avond worden geleverd en je wellicht geen tijd en/of zin meer hebt om dan nog te beginnen koken voor de volgende dag. En als je moeilijke eters in huis hebt die bijvoorbeeld geen rauwe salade eten of te sterk gekruide gerechten schuwen, kan het zijn dat je alsnog met een aanzienlijke hoeveelheid eten blijft zitten.

Interessant om te weten: bij de meeste aanbieders schrijft wel in voor een abonnement, maar dat is vrij flexibel: je kan makkelijk een week overslaan, je abonnement een tijdje opschorten (tijdens de vakantie bijvoorbeeld) of opzeggen.

Belangrijk is dat je goed nagaat wat de pakketten precies bevatten en welk aanbod het best bij jouw vraag past. Bij verschillende merken kan je trouwens een proefpakket bestellen.