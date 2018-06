Koken op houtvuur

Kampvuurtjes stoken deed Natalie als kind al, toen ze samen met haar broeren zus hele namiddagen in de natuur op ontdekkingstocht ging. Een natuurmens is ze nog altijd, al gebruikt ze houtvuur vandaagvooral om op te koken. Niet met vlees, zoals dat meestal op de barbecue gaat, wel metgroenten. "Koken boven vlammen is een mannelijke methode", vertelt Natalie terwijl ze hetvuur aanmaakt. "Daar was ik naar op zoek. Je bereidt groenten op een andere manier: door het hout krijgen ze een diepe, volle rooksmaak. Zo krijg je een stoere groentekeuken, wat mensen niet gewoon zijn."

...