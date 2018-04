Kies de nieuwe Tarte à Moi

Het Belgische patisseriemerk Tarte à Moi daagde alle zoetekauwen ook dit jaar weer uit om hun beste creaties in te zenden via de website. 274 foto's-met-recept vonden ze in hun inbox. Hieruit koos de strenge jury drie finalisten: de amandel-framboostaart van Aurore, de avocado-limoencheesecake van Emelie en de brownie met room en noten van Sophie.

Proef en stem

De drie winnende desserten kan je de komende drie weken (tot 7 mei) kopen bij Delhaize. Stem op je favoriet via de website van tarte à Moi. Deze stemmen beslissen samen met de verkoopresultaten en de mening van de vakjury wie een tuinfeest voor 40 personen én een vaste plek in het assortiment van Tarte à Moi wint.

Belgisch merk

Tarte à Moi is een Belgisch merk dat eerlijke eenvoudige huisbereide patisserie maakt. Delhaize is de exclusieve verdeler ervan. De patisserie wordt gemaakt in verschillende ateliers in België. Hierbij wordt rekening gehouden met de expertise en de lokale producten. Ondertussen kan je al genieten van zeventien varianten.

