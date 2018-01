Inzameldag noten

Noten zijn heerlijk als tussendoortje of in allerlei gerechten, maar ook de goudgele notenolie is niet te versmaden! Wie dus een grote opbrengst had vorig najaar kan ze op zaterdag 13 januari naar Oostkamp brengen om ze door de Mobiele Fruitpers van de Houtlandse Tuinsappen te laten persen tot olie.

De voorbereiding

Om goede olie te hebben, is het belangrijk dat de noten goed zijn gedroogd op een luchtige, droge plaats. Dat kost wel wat tijd? maar vanaf eind december zijn ze droog genoeg om al dan niet te pellen. Schaal, tussenschot, maar ook gruis worden verwijderd. Nadien bewaar je de noten in een afgesloten zak of bak. Controleer wel af en toe of ze niet schimmelen!

En ja, je hebt echt wel wat afval: uit 5 kg walnoten pel je maximum zo'n 2 kg noten. En die leveren op hun beurt ongeveer 1 liter walnotenolie.

Om het persen haalbaar te houden krijg je pas vanaf 10 kg gepelde noten olie van je eigen noten. Biedt je minder kilo's aan, dan worden de noten gemengd met andere noten.

Ongepelde noten worden altijd gemengd met andere. Rendement is afhankelijk van de aangeleverde noten.

De selectie

Belangrijk is dat de noten zorgvuldig gesorteerd worden. Bij het inzamelen van de noten kijken we daarom kritisch naar de kleur het notenvlees, de geur en de smaak. Het vliesje van de noot moet lichtbruin/beige zijn. Indien de noten donkerder van kleur zijn (donkerbruin of geel/oranje) zijn de noten te oud of te lang vochtig geweest. Donkerbruine of zwarte puntjes of vlekken duiden op een verminderde kwaliteit. De gepelde noten dienen een lichte kleur te hebben.

Indien gepelde noten niet voldoen, worden ze geweigerd, om een hoog kwalitatieve notenolie te garanderen.

Rendement

Rendement is afhankelijk van de aangeleverde noten. Bij gepelde noten loopt het rendement op tot maximum 50%.

Bij ongepelde noten varieert het rendement van jaar tot jaar: 1 kg ongepelde noten brengt minimum 0.1 liter tot maximum 0.2 liter olie op afhankelijk van de kwaliteit van de noten.

Productieproces

Na de kwaliteitscontrole worden de noten vermalen en vervolgens geroosterd. Daarna worden ze geperst met een waterdrukpers met een druk van 300 bar. Om een mooie heldere notenolie te krijgen, moet de olie 2 tot 3 weken bezinken. Pas dan worden de flesjes (250 ml) gevuld.

Gedetailleerde informatie en alle praktische info over de inzameldag vind je op de website van de Mobiele Fruitpers.