Inmaken en fermenteren

Het 'Praktisch handboek Fruit & groenten inmaken' (Uitg. Deltas, 19,95 euro) is een vertaling uit het Zweeds en bevat naast een overzicht van de verschillende bewaartechnieken meer dan honderd recepten om zelf mee aan de slag te gaan. Het ene recept neemt meer tijd in beslag dan het andere en de houdbaarheid van het product variëert van enkele dagen tot een jaar. Het boek focust op de ouderwetse bewaartechnieken: inmaken in azijn, conserveren met suiker (o.a. jams en chutneys) en fermenteren. En ja, sommige recepten zijn echte klassiekers, al kregen ze vaak een originele twist mee zoals de frambozenjam met gember. En wat dacht je van jam van groene tomaten? In het gamma dranken krijg je bosbessenlimonade en vlierbloesemsap geserveerd, maar ook rozenbottelsap met citroen en vanille. Er zijn de chutneys en de pickles, en uiteraard ontbreekt ook de gefermenteerde wittekool niet. Alles heel overzichtelijk gepresenteerd met foto's en bij elk recept wordt vermeld hoe je het product kan serveren en hoelang je het kan bewaren.

Als smaakmaker serveren wij alvast peren in siroop met steranijs en kaneel, druivenchutney met rozijnen en zonnebloempitten, en Zweedse pickles.

Met 'Ferme groenten' (14,95 euro)focust ook de KVLV op zo'n oude bewaartechniek: fermenteren. In het inleidende deel wordt nauwkeurig uit de doeken gedaan wat fermentatie is (een gecontroleerd rottingsproces dat je in je voordeel laat ontwikkelen tot het voedsel de juiste smaak of textuur heeft), welk nut het heeft, hoe je best te werk gaat en welke ingrediënten best gebruikt (natuurlijk zout, water zonder chloor...). Daarna volgen 34 recepten: van kort fermenteren in de pickle-pers over lang fermenteren in eigen vocht of in pekel tot pickels en tafelzuren maken. Zeer overzichtelijk en sober vorm gegeven. Ook hier wordt bij elk recept vermeld hoe lang het product goed blijft, serveertips ontbreken helaas.

Als smaakmaker serveren we mede en rode bessenlimonade.

Wil je werkelijk àlles weten over fermenteren? Schaf je dan het boek 'Over Rot' (Uitg. Good Cook, 29,95 euro) aan. Deze 'bijbel van de fermentatie' verscheen al in 2015 en werd vorig jaar (onder meer) genomineerd voor Kookboek van het jaar. Meneer Wateetons legt je gewoon alles uit, van naadje tot draadje. Het boek bevat dus een flink hoofdstuk theorie: over de verschillende technieken en de materialen, over bacteriën en startersculturen, maar ook hoe je zelf een multifunctionele fermentatiekast kan bouwen. In de daarop volgende hoofdstukken zoemt hij in op verschillende productgroepen: groenten; drank; vlees, vis en eieren; zuivel; bonen, noten, zaden en granen. Om af te sluiten met een reeks recepten waarin gebruikt wordt gemaakt van de producten die eerder aan bod kwamen, gefermenteerde bloemkoolsalade, bijvoorbeeld.

