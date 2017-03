Hutsepot voor beginners

De vzw heeft vooral als doel om opleidingen, coaching en adviezen met duurzame thema's te verlenen. Zo motiveren ze hun klanten om een gezonde levensstijl aan te nemen. Hoe ze dit doen? Het hele jaar door organiseren ze activiteiten. De wedstrijd Wisselbeker Jong Geleerd is een nieuwe in het rijtje. Ook hier staat gezond eten centraal. Het thema van dit jaar: Hutsepot. Typisch Vlaams en de deelnemers kunnen hiermee oneindig variëren met groenten.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je voldoen aan twee voorwaarden. Zo mag je als grootouder geen professionele kok zijn en moet je kleinkind tussen de 8 en 12 jaar zijn. Meer dan dat is er niet nodig.

Wat moet je doen?

Je stuurt voor 15 september een filmpje (maximum 2 minuten) naar de organisatoren. Daarin vertel je hou jouw hutsepot eruit ziet, welke ingrediënten je gebruikt en hoe gezond deze zijn. Op basis van deze filmpjes selecteert een vakjury vier finalisten. De geselecteerde filmpjes worden tussen 1 en 31 oktober online gezet voor de publieksstemming. De uiteindelijke finale vindt plaats op 8 november in de Kombuis van Botel Ophoven. Dan worden de gerechten van de vier finalisten-teams beoordeeld op smaak en presentatie door de jury waarin naast groentekok Frank Fol, ook vakjournalist Marc Declercq, fijnproever Dirk Vandooren, twee kinderen, Linda Debois als vertegenwoordigster van de grootouders en voedingsspecialiste Sabine Martens plaatsnemen.

Prijzenpot

Zoals de titel van de wedstrijd al doet vermoeden, krijgt het winnend duo een jaar lang de wisselbeker in huis. Maar dat is niet alles. De hoofdprijs is een weekendje weg voor vier personen in Botel Ophoven. De andere deelnemers krijgen een mooi pakket aan naturaprijzen.

Zin om mee te doen? Neem eens een kijkje op de website van Dauranta. Je vindt daar een uitgebreid wedstrijdreglement en een formulier om je in te schrijven. Wij wensen alle grootouders en kleinkinderen alvast veel kookplezier!

Tekst Luca van Turnhout