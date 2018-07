Hotspot: Chez in Knokke

Je moet al echt niet opletten om niet te zien dat er op de Zeedijk, vlakbij het Rubensplein, een nieuw zaak is opengegaan. Witte banken op het terras, een giga hangmat en een vintage Moke als eyecatcher in de vitrine. En neen, dit is géén autohandel, maar een pop-up foodmarket/aperobar. Je wandelt gewoon binnen, bestelt aan de toog en ploft je neer om te genieten van heerlijk verse gerechten. Meenemen kan ook, overigens.

Bij Chez vind je drie foodconcepten onder één dak.

1. Wurgers van B-nut

Voor wie het nog niet kent: wurgers zijn veggi-burgers tussen twee wafeltjes van butternutpompoen. Een verrassende combinatie! Wurgers zijn een creaties van Karen Wellens en haar twee dochters, samen B-nut, en vormen een uitstekend alternatief voor de klassieke (ham)burgers.

2. Poké Bowls van Sticks & Bowls

Overgewaaid uit Hawaï: een rijkelijk gevulde kom met rauwe tonijn of zalm, kip of tempeh in combinatie met verse groen en toppings. De vis geserveerd met zeewier, de kip met ananas en de tempeh met kikkererwten. Er zijn combinaties voor elke smaak.

3. Ambachtelijke kroketten van Bubba

Een vaste waarde in Knokke, waar Frank Decuyper, oprichter van Bubba, nog steeds twee keer per week op de markt staat met zijn kroketten. Het gamma is wel een tikkeltje anders dan wat je gewend bent. Probeer zeker de 'Bouillabaisse', ontwikkeld in samenwerking met North Sea Chefs en waarin ook steenbolk of andere minder bekende vis verwerkt is. Hou je niet van vis? Wat dacht je van kaaskroketjes met Gandaham? Of een vleeskroket met de smaak van het oer-Vlaamse stoofvlees?

Chez, Zeedijk 563 (vlakbij het Rubensplein), Knokke-Heist, open tot 30 september, elke dag van 9 tot 21 uur.