Gezocht: passionele taartenbakkers (M/V)

Simpliciteit staat hoog in het vaandel bij Tarte à moi. Geen ingewikkelde recepten of moeilijke baktechnieken. Gewoon taarten zoals jij ze thuis maakt. Hiervoor maken ze gebruik van de meest verse ingrediënten, natuurlijk met oog voor Belgische producten. Vandaag bestaat het assortiment uit een tiental taarten. Tarte à moi vindt het tijd voor een uitbreiding en laat jou daar bij meedenken.

Doe mee!

Het is simpel, stuur je lievelingsrecept in via de website van Tarte à moi. Dit kan van 6 tot 26 maart. Met enkele muisklikken upload je je recept en foto op hun website. Daarna zullen de inzendingen beoordeeld worden door een professionele jury. Deze jury bestaat uit Tarte à moi, Delhaize en twee food blogsters, Marta Majewska van Princesmissia en Marie Van Bleyenberghe van Marie Gourmandise. Zij kiezen op zondag 2 april de drie lekkerste recepten.

Niet alleen de jury heeft iets te zeggen over welke taart wordt verkozen tot winnaar, ook de fans van Tarte à moi kunnen hun steentje bijdragen. Drie weken lang zullen de geselecteerde taarten in de Delhaize winkels te proeven én te koop zijn. Via een stemsysteem kunnen klanten beslissen wie de uiteindelijke winnaar wordt.

De prijzenpot

Er vallen twee prijzen te winnen. Allereerst zal jouw taart deel uitmaken van het Tarte à moi-assortiment en verkrijgbaar zijn bij Delhaize. Daarnaast krijg je ook een fantastisch tuinfeest cadeau! Zeker de moeite waard om je grootmoeders recepten op te zoeken en uit te testen.

Zelf gebeten om mee te doen aan de wedstrijd of ken je wel iemand die hiervoor geschikt is? Deelnemen kan van 6 tot 26 maart 2017 via de website van Tarte à moi. Succes!

Tekst Luca van Turnhout