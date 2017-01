Gerijpte koffie

Zes lange jaren verstreken er tussen de oogst in 2011 en het verwerken van de bonen. Al die tijd lagen ze in grote juten zakken en in zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden in een Zeebrugs magazijn. Zo werd er een rotatiesysteem geïnstaleerd waarmee de zakken regelmatig werden omgedraaid. Verder werden tijd, zuurstof, luchtvochtigheid, licht en luchtdruk nauwlettend in de gaten gehouden opdat de rijping zo optimaal en volledig mogelijk zou zijn. Pas na zes jaren werden de gerijpte groene Arabica-bonen naar Lausanne vervoerd om er te worden omgezet in een nieuwe koffiesmaak: de Limited Edition SELECTION VINTAGE 2011.

"Niet alle koffiesoorten rijpen goed. Voor deze limited edition werden Arabicabonen afkomstig van de Colombiaanse hooglanden geselecteerd."", vertelt Aurélie Azazga, Coffee Expert Nespresso Belux terwijl ze de koffie in een speciaal ontworpen glas serveert. De geur herkennen is voor een volslagen leek moeilijker, die de smaak bovendien als 'bitter' omschrijft. "Houtachtig", zo formuleert de expert het. En het blijkt alles te maken hebben met tijd. "De koffiebonen zijn meteen na het oogsten zorgvuldig verwerkt en dan jarenlang met aandacht en zorg behandeld. Na verloop van tijd kwam er deze smaak met krachtige houttonen naar boven."

De SELECTION VINTAGE 2011 heeft een espresso met intensiteit 8. Er wordt aangeraden 'm zwart te drinken en smaakt uitstekend bij een lekker stukje bittere chocola. Hij is vanaf vandaag (19 januari) te koop in de Nespressowinkels of via de website.