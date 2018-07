Garnaalkroketten op hun lekkerst

Volkse sfeer

Stene bij Oostende is niet meteen het centrum van de wereld, ook al ligt James Ensor er begraven. Wie bestand is tegen lawaai, een kingsize beeldscherm en een gezellige drukte kan er naar Bistroom De Baron, die naam en faam verwierf met 110 biersoorten, 40 soorten gin en zeven soorten kroketten. De garnaalkroketten kunnen per twee, drie of vier stuks worden besteld. Ik kies voor de kleinste portie. Die wordt geserveerd op een bord met een genereuze hoeveelheid sla met mais en garnaaltjes - maar zonder peterselie. Daarnaast is er grof brood en boter.

