Foodtrucks openen het toeristisch seizoen van Westerlo

De tuin van het voormalige kasteel Jeanne De Merode wordt omgetoverd tot het mooiste terras van de Kempen. De trucks die passeren worden vooral vertegenwoordigd door jonge, creatieve chefs. Zij hebben in deze busjes een trendy alternatief gevonden voor een restaurant of bistro. Dit jaar heeft de organisatie extra zijn best gedaan om een gevarieerd aanbod te geven.

Familiale gelegenheid

Het festival is een perfecte familiale gelegenheid. Er wordt namelijk ook aan de kleintjes gedacht. Niet enkel wat betreft eten, maar ook qua plezier. Er zijn genoeg speelmogelijkheden. Met DJ's en live muzikanten is er een garantie op voldoende sfeer en ambiance.

Kom proeven, genieten en ontdekken op het Foodfestival. Openingsuren en meer informatie vind je op de website van toerisme Westerlo.