Festivalfood was nog nooit zo fijn

Eerste stop: het Aperto restaurant, waar sterrenchefs Nick Bril, Seppe Nobels en Roger van Damme druk heen en weer lopen. Het interieur bestaat uit houten banken, prachtig vormgegeven glasramen en een boom die het plafond net niet doorboort. Ook hier geldt het intussen populaire 'food sharing'-concept. Voor 31,50 euro krijg je er een drankje, enkele voorgerechten en een 'Tastes of the World'-maaltijd.

Ik nam even topchef Roger van Damme opzij, die intussen al aan zijn 8ste editie Tomorrowland bezig is.

Hoe komt het dat we jou hier aantreffen?

"Deel uitmaken van Tomorrowland is als deelnemen aan een wereldkampioenschap. Ik hou ervan om mee te spelen. Mijn shift duurt hier elke dag van 6 uur tot 23 uur. Ik leg de lat telkens weer wat hoger want in een chocoladeland als België speel je een thuiswedstrijd. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe inspiratie. Voor het dessert van vandaag heb ik mij bijvoorbeeld gebaseerd op de bol van Tomorrowland."

Ga je zelf soms naar festivals?

"Je zult me wel eens op een ander festival zien, maar ik zal er nooit koken. Ik ga af en toe naar Rock Werchter en dan kuier ik langs de eetkraampjes en bekijk ik het aanbod. Ik sta ervan versteld hoe goed de kwaliteit van de foodtrucks tegenwoordig is."

Wanneer heb je de passie van het koken ontdekt?

"Mijn passie is begonnen toen ik een jaar of 10 was. Ik hield toen al van koken, het was dus zeker geen opgelegde keuze. Ik doe waar ik goed in ben, waar je minder goed in bent moet je opzij kunnen zetten. Vandaag doe ik het nog altijd met evenveel plezier."

Heb je ooit iets anders willen doen dan koken?

"Was ik geen chef geworden, dan was ik nu DJ!"

Het dessertrecept van Roger van Damme vind je terug op het Instagram-account van Nest magazine en de website.

Na deze beste festivalmaaltijd ooit, ga ik het terrein op. Al snel ontdek ik waarom iedereen altijd vol lof over dit festival vertelt. De Tomorrowland-vibe krijgt mij in zijn greep. Het enthousiasme van de festivalgangers werkt aanstekelijk. Iedereen doet zijn best om zoveel mogelijk calorieën per minuut te verbranden (dansen!) en iedereen lacht. Sommigen lijken hun dagdagelijkse kleren verloren. Ik word afgeleid door vrouwen in bikini of zeemeerminoutfit en veel mannen met bloot bovenlijf en spectaculaire tattoos.

Het is duidelijk: hier moet je niet zijn om tot rust te komen, hoewel je zeker volop kunt genieten van het vele groen dat het recreatiedomein de Schorre in Boom te bieden heeft. Via verschillende houten wandelpaden leidt de enorme mensenmassa je van het ene naar het andere podium. Ooit een paddenstoel gezien die driemaal groter is dan een huis, compleet met alle lichtsabels uit de acht Star Wars-films en die een herbestemming kreeg als dance-decor? Of een authentieke paardenmolen die zo uit Montmartre lijkt weggeplukt en neergepoot werd op gigantische luidsprekers? Niets is hier te gek. Natuur combineren met de sprookjeswereld van de dance-cultuur, je moet er maar opkomen. Tomorrowland.be, hetgebaar.be