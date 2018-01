Feestelijke tarte tatin

Wortel tarte tatin met feta, honing en tijm

Voor 6:

3 à 4 grote wortels

25 g boter

enkele takjes tijm

snufje gedroogde oregano

1 el honing van de imker

1 el sherryazijn

zout

1 rond vel bladerdeeg

100 g feta

Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de wortelen en snij in de lengte in twee gelijke helften.

Verwarm de boter in een ovenvaste pan met dikke bodem of een tarte-tatinpan en bak de wortels op middelhoog vuur in zo'n 10 min. aan beide kanten lichtbruin. Draai het vuur uit en haal voorzichtig uit de pan. Voeg de honing, sherryazijn, tijm, oregano en een flinke snuf zout toe aan de pan en meng tot je een stroperige saus hebt. Leg de wortels opnieuw in de pan met de snijkant naar beneden en kruid met peper. Bedek met het vel bladerdeeg en vouw de randen in de pan naar beneden zodat de wortelen goed 'ingestopt' zijn. Maak in het midden een gaatje waaruit de stoom kan ontsnappen. Bak in 30-40 min. goudbruin. Laat de tarte tatin eventjes afkoelen voor je ze op een bord omdraait. Brokkel de feta erover en serveer warm of op kamertemperatuur.

Moeilijkheidsgraad: 2

Bereidingstijd: 25' + 30' baktijd