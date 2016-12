Extra pannenkoekrecept

Voor- of nagerecht

GALETTES MET GEPOCHEERDE PEER EN GEITENKAAS

Voor 8 à 10 galettes:

125 g gerstbloem

125 g boekweitbloem

250 ml melk

2 eieren

2 el olijfolie

een snuifje zout

Voor de gepocheerde peren:

4 niet te rijpe peren

1/2 l fruitige thee

1 steranijs

2 kardemompeulen

1 cm verse gember

6 el rauwe honing

Voor de afwerking:

50 g ricottakaas

10 cl volle room

rol geitenkaas (180 g)

enkele walnoten, gegrild

peper van de molen

Meng de 2 soorten bloem, melk, geklutste eieren, olijfolie en zout tot een glad mengsel. Laat 1 uur rusten.

Schil ondertussen de peren met een dunschiller. Duw voorzichtig een mes horizontaal in het midden van de peer. Zet dan de appelboor onderaan in elke peer en druk door tot de insnijding. Zo kun je het klokhuis gemakkelijk verwijderen. Breng de thee aan de kook, voeg steranijs, kardemom, gember en honing toe. Laat hierin de peren 20 min. pocheren. Haal ze uit het sap, laat goed uitlekken. Laat de helft van het sap een halfuurtje indikken tot een siroop. Zeef er de specerijen uit, hou de siroop opzij.

Meng de ricotta met de room, snij de geitenkaas in fijne plakjes.

Verhit wat olie in een koekenpan, schenk er een portie beslag in, bedek de volledige bodem door een draaiende beweging te maken. Bak de galette aan één kant gaar, draai om en bak de andere kant. Ga zo verder tot al het beslag is verwerkt.

Voor de afwerking: strijk een lepel van het ricotta-roommengsel in het midden van de galette, leg hierop partjes geitenkaas. Plooi de galette dicht. Bestrooi met de walnoten en laat nog 1 min. verder bakken op zacht vuur. Werk af met peper uit de molen. Serveer met de gepocheerde peer en de siroop.

45' + 1 uur rusttijd