Doperwten kweek je voor de erwtjes, peulerwten voor de zachte peul en de zoete sugar snap (of suikererwt) voor een combinatie van erwt en peul. Eigenlijk is de plant dezelfde Pisum sativum, maar de verschillende rassen zijn meestal toegespitst op één doel: dikke erwten leveren voor in de soep, kleinere voor op het bord, zachte peulen produceren met amper of zelfs geen draad, of de vlezigheid van peulen en de zoetheid van erwten combineren in één pakketje. Je kunt een peulerwt laten uitgroeien en de erw...