Een koud kunstje

Zelf sorbet maken doe je in een oogwenk. Het kan heel eenvoudig in een ijsmachine gedraaid worden. De basis is telkens een siroop van suiker en water waaraan gepureerde vruchten of een ander ingrediënt worden toegevoegd. Heb je geen ijsmachine, plaats het mengsel dan in een bak in de vriezer. Gebruik liefst een rechthoekig exemplaar van een paar centimeter hoog. Roer het ijs ieder half uur om met een garde: heel belangrijk om ijskristallen tegen te gaan, zeker bij recepten met weinig suiker. Zonder ijsmachine is er dus iets meer werk aan, je bent er een hele namiddag zoet mee. Het beste moment om het ijs om te scheppen is wanneer het mengsel aan de zijkanten dik is en in het midden nog redelijk vloeibaar.

Het fijne aan zelfgemaakte sorbet is dat je kan variëren zoveel je wilt en iets kan maken dat je nooit eerder proefde, hartig of zoet. Commerciële sorbets bevatten doorgaans te veel suiker. Thuis kan je gaan voor minder zoet en meer smaak. Ook alternatieve zoetstoffen doen het goed in sorbets: honing, ahornsiroop of geconcentreerde vruchtensappen zoals ingedikt appelsap maken sorbets alleen maar origineler en lekkerder. Kruiden met citrussmaken zijn dominant en vragen om minder zoetstof, terwijl kruiden als anijs, munt of stevia natuurlijke zoetmakers zijn.

Verrassende combinaties

De klassieke basis van sorbet zijn vruchten, maar er is veel meer. Wat dacht je van een delicate bloemensorbet, een fijne kruidensorbet, een sorbet van zoete witte wijn of een verrassende groentesorbet - of originele combinaties van dit allemaal. Vruchten uit eigen tuin kunnen een prima inspiratiebron zijn voor veel lekkers. Elk seizoen biedt andere mogelijkheden, andere smaken en kleuren. Kies steeds zeer rijpe vruchten, die geven de lekkerste sorbets.

Extra texturen kunnen de smaak ondersteunen: stukjes fruit of gehakte chocolade, geroosterde noten, verkruimelde koekjes, fijngesneden kruiden of bloemblaadjes. Voeg dit pas toe als de sorbet al behoorlijk stevig is, anders zakt alles naar de bodem. Met een ijsmachine moet dat tijdens de laatste minuut, bij de diepvriesmethode tijdens de laatste roerbeurt. Voor luchtig sorbetijs voeg je losgeklopt eiwit bij het beginmengsel. Extra voordeel is dat de sorbet dan niet in een ijsblok verandert als je hem een tijdje langer wilt bewaren. Je kan ook een beetje gelatine toevoegen. De sorbet zal dan beter houden nadat hij uit de ijsmachine komt of uit de diepvriezer wordt gehaald, en hij zal niet te vlug smelten.

Vers is het lekkerst

Sorbetijs is het lekkerst als het vers gemaakt is. Eet het zo snel mogelijk, want op een paar dagen gaan de smaak en de structuur achteruit: de ijskristallen worden grotere en het geheel wordt harder. Voor het serveren moet u sorbet altijd even te chambreren en liefst nog eens omroeren. Wat extra versiering is altijd een voltreffer. Hiervoor kan je nog eens door de tuin wandelen: kruiden, verse vruchten of bloemen zijn echte eyecatchers die een sorbet dubbel zo goed laten smaken. En wat is er nu heerlijker dan een maaltijd afsluiten met de zwoele en fruitige geuren uit de eigen tuin, gevangen in een ijskoud hapje.

TIPS

Plaats alle keukenmateriaal dat je gebruikt voor je sorbet (kom, garde...) vooraf in de koelkast zodat het koud is.

Laat de suikersiroop afkoelen en plaats hem 20 minuten in de koelkast vooraleer je de sorbet afwerkt en invriest. De hele bereiding moet op koelkasttemperatuur zijn bij het invriezen.

Als basisrecept voor de suikersiroop voor sorbets kan je volgende formule gebruiken: 110 g suiker en 180 ml water.

Tekst en foto's: Christl Exelmans