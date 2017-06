Een (k)oud kunstje

Zin in een verfrissend ijsje op een warme, zonnige dag, maar geen kraampje in de buurt? Zelf ijs maken is helemaal niet moeilijk. De Romeinen waren verzot op sorbets, bereid met sneeuw en smaakmakers als fruit, honing of wijn. Ook de Arabieren en de Chinezen kenden al eeuwen geleden de bevroren lekkernij. Vanaf de vijftiende eeuw veroverde roomijs vanuit Italië de rest van de wereld. De ijsmachine bestond nog niet. En ook vandaag kan het zonder. Op twee manieren zelfs.

Luchtig en smeuïg

De eerste mogelijkheid: je bevriest het fruit en blendt het daarna met de andere ingrediënten tot een suikersiroop. We spreken dan van 'waterijsjes'. Daar zit weinig lucht in.

De tweede mogelijkheid: je bereidt 'niet-geturbineerd' ijs, in de vorm van een ijsmousse of ijsoufflé. Stevig opgeklopt schuim of slagroom zorgt voor de luchtigheid. De basisingrediënten voor niet-geturbineerd ijs zijn dezelfde als voor roomijs: volle melk, slagroom, suiker en eierdooiers. Het resultaat lijkt erg op het smeuïge roomijs dat je in de winkel koopt. Je kunt er vruchten, chocolade, noten of andere smaakmakers aan toevoegen.

Probleempje: zelfgemaakt ijs kan makkelijk kristalliseren. Het wordt dan veel harder dan ijs dat je koopt en geeft niet echt een prettig gevoel in de mond. Om het euvel te voorkomen, verminder je de hoeveelheid water, die de oorzaak is van die hardheid. Ook essentieel: schep het beslag goed om om het romig en luchtig te maken. Het geheim van smeuïg, zelfgemaakt ijs zit vooral in de juiste verhouding van de ingrediënten.

Een tip: zet het ijs een halfuurtje in de koelkast voor je het serveert. Dan wordt het wat zachter en smelt het lekkerder op de tong.

Tekst Sabine Lamiroy Foto's Heikki Verdurme