De wafels van moeder Agnes

"Mijn moeder kon koken als geen ander", vertelt Linda De Norre. "Ze zette oerdegelijke, klassieke gerechten op tafel en verstond de kunst om met pure ingrediënten een feestmaal te maken. Ze kwam uit een landbouwersgezin dat vee teelde en verhandelde. Voor zichzelf kweekte de familie kippen, kalkoenen en af en toe een kalf. Dat kalfje werd zorgvuldig vetgemest met een mengsel van rauwe melk, eierdooiers, geroosterd brood en rijst. Tot nog toe heb ik geen kalfsvlees gevonden met zo'n fijne smaak. Met Kerstmis was er steevast kalkoen die mijn vader de dag voordien had geslacht. Moeder bakte het beest heel simpel, in boter, waarna het in de oven werd geschoven tot het goudbruin was. De saus was puur natuur, alleen de braadjus van het vlees. Niet te veel gepruts met sausen, was moeders motto. Ze gaf er aardappelkroketten bij in de vorm van mandarijntjes en peertjes. En het garnituur was helemaal op 'grootmoeders wijze': spek, tomaten, appelmoes, ananas, een slaatje van rauw witloof en veldsla, en zelfgemaakte mayonaise. Het waren eenvoudige recepten, maar de smaak blijft in ons geheugen geprent.

Ik bewaar nog altijd twee mappen met haar handgeschreven recepten die door de hele familie worden gebruikt. Sommige gerechten kan ik niet evenaren, zoals haar appelcake. Hoe ze erin slaagde om de cake zo luchtig en smaakvol te maken is me nog altijd een raadsel. Waar we echter het meest naar uitkeken waren haar wafelfestijnen. Moeder bakte wafels voor elke gelegenheid; op speciale dagen, zoals Sinterklaas of een verjaardag, maar ook gewoon als het sneeuwde buiten. Het was altijd een gezellig samenzijn. De wafels werden vers gebakken, op warme borden gelegd die op de kachel stonden en meteen opgegeten. Nooit werd een wafel opnieuw opgewarmd; moeder vond dat niet smakelijk. Ze serveerde er boerenboter, bruine suiker en zelfgemaakte kriekenconfituur bij. De grootste hoeveelheid die ze ooit heeft gebakken was vier kilo. Ik zet de traditie voort. Als het feest is, komen er wafels op tafel. En dan helpen mijn kleinzonen van vijf en drie mee, net zoals ik dat destijds bij mijn moeder deed."

Tekst Marc Declercq