Net als de vorige jaren kookt Jeroen Meus in december een kerstmenu met alles erop en eraan. Voor de opnames van deze thema week verhuist Meus van 11 t.e.m. 15 december zijn keuken naar Oostende. Net als in Leuven kunnen fans de populaire televisiekok daar ook aan het werk zien (telkens tussen 16 en 19 uur). Je kan er niet naast kijken: de hele Kemmelbergstraat is voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervol kerstdecor.

Dagelijkse Kerst aan de Kust, 11-15 december, Kemmelbergstraat 20, Oostende.