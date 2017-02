Chocoladefeest

'In het hart van de chcolade klopt een ziel van cacao', zo luidt het poëtische thema van deze vierde editie van het Chocoladesalon. Meer dan 110 exposanten - chocolatiers, chef-patissiers, banketbakkers, designers en cacao-experts - vullen de imposante expositieruimte van Tour & Taxis en brengen de nieuwigheden van de cacaowereld voor het voetlicht. Een greep uit het aanbod.

Tussen traditie en vernieuwing

De tentoonstelling 'De Trends van de Patisserie' laat bezoekers proeven van de banketbakkerij van vandaag en morgen, tussen traditie en vernieuwing. Mo Lamkoref, een banketbakker uit Antwerpen, stelt zijn collectie cupcakes voor, zijn topproduct, die hij in een waaier van smaken aanbiedt in zijn boetiek Momade. En Chloé en Candice, de twee drijvende krachten achter Coco Donuts in Brussel, onthullen hun concept aan het brede publiek op het Salon: "homemade" donuts met een Belgische toets, met speculaas, cuberdons, zwarte en witte chocolade, met caramel met gezouten boter, ...

In het expositiegedeelte voor 'Jonge Talenten' worden nieuwe, veelbelovende ambachtslui van de Brusselse regio voorgesteld.

Wil je weten hoe chocolade gemaakt wordt? Op het salon kan je alle productiestadia van cacao tot chocolade ontdekken, o.m. aan de hand van een gereconstrueerde productielijn van de firma Callebaut.

Jurken van chocolade

Een van de grote blikvangers is en blijft de modeshow van jurken in chocolade, dit keer rond het thema 'Back to the future'. Gerenomeerde chocolatiers en ontwerpers doen hier aan mee. Hun creaties worden in avant-première onthuld op de officiële openingsavond van donderdag 9 februari, en vervolgens aan het grote publiek voorgesteld tijdens een dagelijkse modeshow om 17.00 u.

Onze Belgische talenten zijn dit jaar onder andere: Laurent Gerbaud & Patou Saint Germain, Nadia Flecha Guazo (Chokolate), Valentino & Débora Velasquez, Didier Smeets & Maxime Edward Royen, Leonidas, Jean-Philippe Darcis & Lauranne De Jaegher, Chocolaterie Bruyerre & Mélissa Martin Ciudad, het Chocolademuseum & la Maison Buissonière, Leonidas met Jean-Luc Decluzeau, Coco Donuts & de studenten van de Haute École Francisco Ferrer, van de scholen Atelier Lannaux en HELMo.

Verder op het programma: receptendemonstraties, conferenties en degustaties, workshops voor groot en klein, signeersessies, tentoonstellingen, chocoladestandbeelden en andere happenings.