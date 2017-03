Brita: de tijdloze waterfilterkan

In 1966 startte Heinz Hankammer het bedrijf Brita op, vernoemd naar zijn dochter. Niemand had durven hopen hoe groot het bedrijf uiteindelijk zou worden. Vandaag de dag hebben maar liefst 1 miljoen gezinnen in België de waterkan in huis of op kantoor. Je kan dus wel zeggen dat een alledaags gebruiksvoorwerp is uitgegroeid tot een icoon in het huishouden.

Dit jaar bestaat Brita 50 jaar. Reden genoeg om alle ontwerpen van de afgelopen jaren eens in het zonnetje te zetten. Daarom is er vanaf 10 maart een tentoonstelling in het Designcenter de Winkelhaak in Antwerpen. Hier kun je een kijkje nemen naar Britaproducten doorheen de tijd.

Modegevoelig

De eerste waterkan van Brita dateert alweer uit 1970 en is eerder praktisch dan mooi. Alle decoratieve elementen moesten volgens Heinz achterwege blijven. Niets mocht het gebruiksgemak hinderen. Dat gevoel heeft Brita eigenlijk nooit verloren. Het hele merk draait om eenvoud. Zo komt steeds dezelfde waterkan terug, maar in een nieuw jasje.

Dat Brita de mode en trends volgt kan je ook zeker zien doorheen de geschiedenis. Zo kwamen ze in 1974 met een fel oranje waterfilterkan. Typisch voor dat retrotijdperk. In de jaren tachtig, toen planten in het interieur heel hip werden, presenteerden ze een kan die je kon omtoveren tot een gieter. Want ook binnenplanten hebben baat bij het filteren van water. In 2016 werd het gebruikelijke model nog meer vereenvoudigd. Naar vraag van vele studenten. Zij wilden een simpel model voor in hun studentenkamer.

"We willen steeds nieuwe producten maken waarvan je ziet dat ze mee zijn gegaan met hun tijd. Zo zie je bij de Marella uit 2016 dat we ons hebben aangepast aan de kleurentrends van toen. Roze, groen en blauw in de pasteltinten waren toen in, en dat hebben we ook gemerkt aan onze verkoop. Veel mensen wilden dit product hebben vanwege de leuke, frisse kleuren", vertelt Stéphanie Gramende, communicatiemanager bij Brita.

Smart Light vervangingsindicator

In het begin van 2017 lanceerde Brita een nieuw model: de Fill&Enjoy Style. Deze keer één met een Smart Light vervangingsindicator. Hij geeft perfect aan wanneer het tijd is om je waterfilter te vervangen. Voordat deze indicator werd ingebouwd, was dit een kwestie van aanvoelen. Het lampje bovenaan op de kan kleurt rood wanneer het tijd is voor een nieuwe filter. Dit gebeurt aan de hand van het aantal keer dat er geschonken wordt. Dat is trouwens niet het enige nieuwe aan deze kan. De filter die werd gebruikt heeft een 30% groter filteroppervlak, waardoor er nog meer kalk en chloor uit het water kan worden gefilterd. Overigens zijn alle filters, de oude en nieuwe, 100% recycleerbaar.

Trends

De tentoonstelling is niet alleen geschikt voor mensen die gebruik maken van het product. Ook liefhebbers van mode, design en stijl kunnen er terecht om te zien hoe trends in de afgelopen 50 jaar zijn ontwikkeld. Ontdek hoe Brita zich aanpaste aan kotstudenten, singles en sportieve personen. Aan het begin van de tentoonstelling vind je vijf gepersonaliseerde modellen. Onder andere Wout Bru, Gella Vandecaveye en Martine Prenen lieten zich gaan met verf en stift. Aan het einde van de tentoonstellingen zullen deze modellen geveild worden. De opbrengst gaat naar WDC, een organisatie die zich bezig houdt met het zuiveren van de oceanen.

Nog tot 30 april in het Designcenter De Winkelhaak, Antwerpen. Voor meer informatie neem je best een kijkje op de website van designcenter de Winkelhaak.

Tekst: Luca van Turnhout