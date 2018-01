Aardpeer? Wat doe je daarmee?

Aardpeerchips met blauwschimmelkaasdip

Voor 4

80 g blauwschimmelkaas

100 g zure room

80 g mascarpone

1 citroen

1/2 teentje look, geplet

peper en zout

250 g aardpeer

frituurolie

verse peterselie

Meng de blauwschimmelkaas met zure room, mascarpone, enkele druppels citroensap en look. Kruid met peper en zout, zet fris weg tot gebruik. Was de aardpeer grondig (schillen hoeft niet), snij in fijne schijfjes met de mandoline, frituur een 3-tal min. op 170°C of tot ze goudbruin zijn. Bestrooi met zout en wat verse peterselie. Dien de chips meteen op met de kaasdip.

Bereidingstijd: 10'

Moelilijkheidsgraad: 1