Aan tafel bij Veerle

Nest-medewerkster Veerle Dobbelaere is zeker geen onbekende in het televisie-, film- en theatergezelschap. Maar wat velen niet weten, is dat ze ook mental- en life coach is. Haar kennis en ervaring doorgeven aan anderen was de leidraad van haar nieuwe project. 'De gasten van Veerle' is een unieke combinatie van culinair genot en persoonlijke begeleiding.

Pure smaken

Het concept is als volgt: Veerle nodigt een eigenzinnige foodie uit die zorgt voor een staaltje puur culinair genot. Hij of zij schotelt je combinaties voor die je zullen inspireren, vaak met een achterliggend verhaal. Gerechten die gemaakt worden met pure smaken en veel liefde. Dit geldt trouwens niet alleen voor het eten, ook de tafel wordt met veel liefde gedekt. Het is een resultaat van Veerles eigen zoektocht naar schoonheid.

Naast al het lekkere eten, leert Veerle je ook ontspannen en genieten. Want door te leven in het tijdperk van to-dolijstjes, is het soms moeilijk om aan te voelen wat ons lichaam écht belangrijk vindt. Zo leer je ook nog eens wat goed voor je is. Je neemt een ogenblik de tijd om stil te zitten. Letterlijk, maar ook figuurlijk.

Deelnemen aan 'De gasten van Veerle' kan alleen of met twee, maar ook in groep of als team. Je smartphone blijft thuis zodat je even écht naar elkaar kan kijken en luisteren. Inschrijven doe je via de website.