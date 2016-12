5 x tomaat in de hoofdrol

De oorspronkelijke tomaat uit Midden-Amerika was een kleine, ronde vrucht die leek op de huidige kerstomaat. De eerste Spaanse kolonisten namen de teelt van tomaten over van de Indianen - het woord "tomaat" is afgeleid van "tomalt" uit het Nahuatl, de taal van de Azteken - en brachten ze naar Europa. In de zestiende eeuw deed de tomaat zijn intrede in de Italiaanse keuken, waar de pomodoro, de "gouden appel", al snel zeer populair werd. De Italianen noemden hem zo omdat de eerste tomaten meer roodgeel waren dan de soorten van nu.

Behalve de zowat honderd verschillende tomatenrassen zijn er tegenwoordig ook genetisch gemanipuleerde rassen voor de teelt beschikbaar, die bijvoorbeeld langer houdbaar blijven of niet in teelaarde maar op rotswol worden gekweekt. Bovendien wordt naast de ronde en ovale tomaat tegenwoordig ook een vierkante soort gekweekt, vooral in de VS, omdat die gemakkelijker te verpakken zijn. Waar houdt het op?

Tegenwoordig bestaan tomaten in uiteenlopende kleuren, van geel en groen over oranje en rood tot bijna zwartrood. Onrijpe groene tomaten zijn enkel in gare toestand eetbaar. Meestal worden ze gefrituurd, gebakken of gestoofd tot bijvoorbeeld chutney.

Verse tomaten smaken het best tegen het eind van de zomer, dus in september. Elke tuinier die zelf tomaten kweekt weet dit.

Nog een kleine tip: bereid tomaten nooit in aluminium pannen. Het zuur - tomaten zijn rijk aan zuren - tast het metaal aan en dit zal de bereiding een onsmakelijke metaalsmaak geven.

Tekst Filip Verheyden, foto's Kris Vlegels