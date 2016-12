5 x pizza voor en door kinderen

Kat-pizza van Simon

Dit heb je nodig voor 2 kleine pizza's:

Voor het deeg:

175 witte bloem

snufje zout

1 koffielepel droge gist (in pareltjes)

oe eetlepel fijne kristalsuiker

1 eetlepel olijfolie

120 ml lauw water

2 tot 3 eetlepels polenta (eventueel)

Voor de garnituur:

tomatencoulis

mozzarella

reepjes gekookte ham

raketsla

hardgekookt ei

olijven

...

Zo maak je het:

1. Warm de bloem een paar seconden op in de microgolfoven. Doe ze in een grote mengkom met het zout en de gist die je even hebt opgelost in wat water en de suiker. Maak een putje in het midden en doe er de olijfolie en het water in.

2. Meng alles met een spatel tot een deeg. Kneed het zo'n 3 minuten.

3. Doe het in een kom, sluit af met plastic folie. Laat het deeg 1 uur rijzen, tot het in volume verdubbeld is.

4. Haal het deeg uit de bol en leg het op een houten plank waar je wat polenta over strooide. Kneed een paar seconden en verdeel de deegbol in tweeën.

5. Maak met een deegrol een cirkel van elke helft en leg ze op at.

6. Strijk de tomatencoulis uit over de pizza's en beleg ze zoals je dat het liefst hebt. De raketsla en de eieren moeten er pas na het bakken op.

7. Laat 10-12 min. bakken in een voorverwarmde oven van 220°C. Vraag een volwassene om de pizza's in en uit de oven te schuiven!

Tips van Simon:

Als het deeg gerezen is, kan je een paar eetlepels polenta op de kneedplank uitspreiden vóór je er cirkels van maakt. Dat maakt de korst een tikje krokanter.

Als je haast hebt, kun je ook kant-en-klaar pizzadeeg gebruiken. Voor het beleg van de pizza kan je variëren naar je eigen smaak.