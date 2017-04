In India, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, wordt de mango king of fruits genoemd. Hij is de nationale vrucht van India, Pakistan en de Filippijnen, en de nationale boom van Bangladesh. De mangoboom is geen struik of kleine boom maar een kanjer die tot veertig meter hoog kan worden. De mango's groeien aan grote bloemen, die elk een vijftiental vruchten dragen.

De mango behoort tot een grote familie van vruchtdragende bomen waartoe ook de pistache- en de cashewnotenboom behoren. Hij verspreidde zich vanuit Zuid-Azië verder naar het oosten en naar het zuidelijk halfrond. In de tiende eeuw vond men hem al in Oost-Afrika. Tegenwoordig wordt hij wereldwijd in tropische en subtropische gebieden gekweekt. De naam 'mango' gaat terug op het Maleise woord mangga en de vrucht werd voor het eerst in Europa genoemd in een Italiaans document uit 1510 dat verwijst naar manga. Hoe de 'a' in 'o' veranderd is, weet men niet precies, maar het zou bij de vertaling naar het Engels gebeurd zijn. Vandaag wordt de naam 'mango' overal in de wereld gebruikt.

De vrucht wordt in allerlei soorten gerechten verwerkt, van jam en chutney tot sausen voor bij vis, kip of ander vlees, in kerrie en in tal van nagerechten. In de Filippijnen wordt een eenvoudig glas vers mangosap als een delicatesse beschouwd. Recent onderzoek zou uitwijzen dat mango bescherming kan bieden tegen verschillende kankers, zoals darm-, borst- en prostaatkanker, en leukemie. Mango heeft een rijpe, diepe zoete smaak die dominant maar toch zacht is. Hij komt het best tot zijn recht in eenvoudige gerechten met een licht pikante toets.

Tekst Filip Verheyden Foto Kris Vlegels

