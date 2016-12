5 x mais in de hoofdrol

Mais is in Amerika de enige inheemse graansoort. De plant komt waarschijnlijk uit Mexico, waar mais duizenden jaren lang het hoofdvoedsel van de Indianenculturen was. Ten tijde van Columbus werd hij over het hele continent verbouwd, van Canada tot Chili, en vooral gegeten als griesmeelpap, gezoet met honing en gekruid met peper. In de 16de eeuw kwam de plant naar Europa.

De haren die bovenaan de kolf naar buiten steken, zijn elk verbonden met een kleine bloem. Elk van deze vezels zit dus vast aan een maiskorrel. Afhankelijk van de soort kan mais geel, wit, oranje, rood, violet, zwart, blauw of bruin zijn.

Suikermais dient vooral voor menselijke consumptie, zoals cornflakes. Suikermais moet je koel bewaren omdat de suiker in de korrels zich bij warmte omzet in zetmeel en de zoete smaak verdwijnt. Voedermais voor veevoeder is minder zoet, maar bevat vooral zetmeel. Pofmais heeft kleine korrels die bij verhitting openspringen. In Mexico maakten ze blijkbaar al 5000 jaar geleden popcorn.

In de keuken staat mais voor eenvoudige en makkelijke smaken. Hij komt het best tot zijn recht in eenvoudige gerechten.

Tekst Filip Verheyden Foto Kris Vlegels