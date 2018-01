5 x aardappelen in de hoofdrol

In de restaurantkeuken zijn aardappelbereidingen gemakkelijk. Je maakt aardappelpuree in het begin van de dag en serveert hem de hele dag door. Hetzelfde geldt voor gratin dauphinois, of voor aardappelkroketten of frieten, die je na het snijden één keer bakt en dan bewaart. In dat opzicht is de aardappel een erg dankbare groente.

Bij het maken van de beste aardappelgerechten is de belangrijkste vraag: hoe kan ik zoveel mogelijk vet, vooral dan boter, in de bereiding verwerken zonder dat de aardappelen oververzadigd geraken. De combinatie van aardappel en boter (en zelfs room!) is hemels, als je de juiste hoeveelheden gebruikt. En dat verschilt per aardappelsoort. Vastkokende doen het goed met veel minder boter dan bloemig kokende, maar restaurants verkiezen de bloemige. Aardappelpuree met flink veel boter eronder is zeker de meest romige en luchtige puree. En voor perfecte gratin dauphinois heb je volle room en volle melk nodig. Puree van vastkokende aardappelen is dan weer het best als hij enkel is opgewerkt met olijfolie.

Tekst Filip Verheyden Foto's Kris Vlegels