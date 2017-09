5 recepten met spinazie

Spinazie zou afkomstig zijn uit het oude Perzië. Pas vanaf de elfde eeuw werd ze ook in Europa geteeld. De groente zou door de Moren naar Spanje zijn meegebracht, en dan over heel Europa verspreid zijn. De Engelsen noemden spinazie lang "the Spanish vegetable", dus er moet iets van aan zijn...

Spinazie wordt soms de gezondste groente ter wereld genoemd. Dit heeft niets te maken met Popeye, maar met het bijzonder hoge gehalte aan vitamine K. Anderzijds neemt spinazie net als alle groene bladgroenten zeer gemakkelijk stoffen uit de omgeving op. Eet daarom liefst biologische spinazie of spinazie uit serres en spoel de bladeren ten minste tweemaal voor je ze gebruikt.

In de keuken is spinazie een groente die de smaak van een gerecht altijd verdiept, of het nu vis of vlees is. Zou het aan de ijzersmaak kunnen liggen? De beste manier om spinazie te serveren is ze gewoon in haar geheel te stoven in boter of olijfolie met een klein teentje knoflook en dan te kruiden met peper, zout en een klein snuifje versgeraspte muskaatnoot.