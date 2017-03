5 recepten met plattekaas

Plattekaas, alleen bij ons bekend onder deze naam, wordt in onze buurlanden kwark, fromage blanc, fromage frais, cottage cheese of Hüttenkäse genoemd. Men onderscheidt twee soorten: een zachte, bijna vloeibare versie en een brokkelige, iets vastere (bij ons vaak als cottagecheese verkocht).

Plattekaas is ongerijpte verse kaas die na het stremmen van de melk gedeeltelijk is uitgelekt en vervolgens goed geroerd. Hoe droger en korreliger, hoe meer hij is uitgelekt. Hij wordt gemaakt van koemelk, maar ook van geiten- en schapenmelk. De hoofdproducten van rauwe melk zijn boter en room; voor andere melkproducten blijft magere of 'ontroomde' melk over. Plattekaas is in oorsprong dus mager, voor de 'volle' wordt room toegevoegd.

In de keuken is plattekaas een dankbaar product: eenvoudig, vol, 'vriendelijk'. Op zijn plaats in niet te complexe gerechten, niet als smaakmaker maar vooral om zijn volle structuur.

Tekst Filip Verheyden Foto Kris Vlegels