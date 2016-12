4 x feestelijke vissoep

BISQUE Ingrediënten 1 kg garnaalkoppen 500 g wortelen 1 ui 2 stengels witte selderij 1 teentje knoflook 50 g boter 2 el tomatenpuree 1 dl Belgische vermouth (bijvoorbeeld Dolin Vermouth) 2 l water peper en zout 1 sinaasappel 125 g ongepelde Noordzeegarnalen enkele lente-uitjes Bereiding Verwarm de oven voor op 180 °C. Rooster de garnaalkoppen gedurende 10 min. Kuis de groenten en snij in kleine stukken. Plet de knoflook. Zet aan in boter samen met de geroosterde garnaalkoppen. Stoof alles tot de ui glazig wordt. Voeg hierbij de tomatenpuree en roer goed om. Laat even bakken om de bliksmaak van de puree te verwijderen. Voeg hierbij de vermouth en laat even sudderen. Bevochtig met water en kruid met peper en zout. Snij de sinaasappel in twee en voeg toe. Laat 30 min. sudderen onder gesloten deksel. Steek door een fijne zeef en kruid eventueel bij met peper en zout. Pel de garnalen en snipper de lente-ui. Serveer. Tijd: 1 uur Moeilijkheidsgraad 1

MOSSELSOEPJE MET WITBIER Ingrediënten 1,5 kg mosselen 2 flesjes witbier (bijvoorbeeld Hoegaarden, Vlaskop, Dentergems witbier) peper en zout 2 stengels witte selderij 2 stengels jonge prei 1 ui 2 teentjes knoflook 50 g boter 1/2 bussel bieslook 8 dl visbouillon Bereiding Was de mosselen zorgvuldig. Doe ze in een pot samen met een flesje bier en kruid met peper en zout. Zet op hoog vuur onder gesloten deksel tot alle schelpen mooi open staan. Schud even op. Schep de mosselen uit de pot, giet het kookvocht door een fijne zeef en vang op. Maak de groenten en de knoflook schoon en snipper ze fijn. Zet aan in een beetje boter. Stoof tot alles glazig is. Voeg dan het tweede flesje bier, de visbouillon en het kookvocht toe. Kruid met peper en zout en laat koken tot de groenten gaar zijn. Voeg de mosselen toe en werk af met bieslook. Tijd: 40' Moeilijkheidsgraad 1

CLAM SHOWDER MET TIJM EN BELGISCHE GIN Ingrediënten 1 kg venuschelpen 2 wortelen 2 takjes groene selder 1 ui een handvol verse citroentijm 2 el olijfolie 1 dl Belgische gin (bijvoorbeeld Filliers, Forest Dry Gin) peper en zout 1 teentje knoflook, Bereiding Reinig de venusschelpen zorgvuldig. Doe ze in een kookpot met deksel samen met de gin en zet ze op hoog vuur. Stoof tot alle schelpen mooi open staan. Schep de schelpen uit de pot. Giet het kookvocht door een fijne zeef en vang op. Reinig de groenten en snij ze in kleine stukken. Snipper de knoflook. Zet aan in een beetje olijfolie. Voeg hierbij de tijm, het kookvocht en 8 dl water. Kruid met peper en zout. Gaar onder gesloten deksel. Voeg de venusschelpen toe en kruid eventueel bij met peper en zout. Serveer. Tijd: 1 uur Moeilijkheidsgraad 1