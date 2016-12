Zelf houd ik te veel van een stukje vlees of vis om me tot het veganisme te bekeren. Maar zo af en toe een dagje zonder, waarom niet? Saskia Roeda heeft in haar boek 'Vegan Delight' vijftig recepten verzameld. Toegegeven niet allemaal spreken ze me persoonlijk aan - ik ben bijvoorbeeld geen grote fan van allerlei sapjes en smoothies. Salades, soepen en stoofpotjes zeggen mij veel meer. Een kelpnoedelsalade, bijvoorbeeld of een oosters groentepannetje met couscous. Dat zijn dingen die ik beslist wil uitproberen. Om van de desserts nog maar te zwijgen. Ter kennismaking: 3 recepten uit het boek.

BROCCOLI-COUSCOUS MET DADELS Voor 2 personen: 1 stronk broccoli 2 middelgrote winterpenen 4 medjouldadels 2 el. fijngehakte peterselie 1 el fijngehakte koriander 2 el korianderzaad, gemalen 2 el sinaasappelsap, versgeperst 60 ml olijfolie (extra vierge) 2 el appelazijn peper en himalayazout naar smaak 1/2 avocado, in blokjes Bereiding Was de broccoli en snij deze in kleine roosjes ter grootte van een erwt. Schraap de wortels en snij of rasp in heel kleine stukjes. Halveer de dadels en verwijder de pitten. Hussel al deze ingrediënten samen met de peterselie en koriander in een kom door elkaar. Voeg het korianderzaad, het sinaasappelsap, de olijfolie en de appelazijn toe. Breng op smaak met peper en zout en hussel nog een keer goed. Garneer met avocado. Tip: deze salade is heel licht, mocht je grote trek hebben, serveer hem dan met meer avocado.

ZOETE-AARDAPPELSOEP MET LIMOEN Voor 2 personen: 1 prei 1 teen knoflook, gepeld 1 el kokosolie 1,5 liter groentebouillon 2 grote zoete aardappels 1 stengel citroengras stukje gemberwortel van 1 cm, geschild 1 tl zwarte peper 5 limoenblaadjes 150 ml kokosmelk sap van 1/2 limoen 100 g doperwten, vers 20 g koriander, fijngehakt Bereiding Snij de prei fijn en was goed. Snij de knoflook in stukjes. Verhit de kokosolie in een soeppan en fruit de prei en de knoflook. Schep even om. Giet de groentebouillon erbij. Schil de zoete aardappels met een dunschiller en snij ze in stukjes. Knip het bovenste en onderste deel van het citroengras en snijd het fijn. Rasp de gemberwortel. Doe de zoete aardappels met citroengras, gember, zwarte peper en limoenblaadjes in de bouillon en laat ongeveer 15 minuten op laag vuur trekken. Verwijder de limoenblaadjes weer uit de soep. Pureer de soep glad met een staafmixer. Roer de kokosmelk en het limoensap door de soep. Vul de soep met de verse doperwten en garneer met verse koriander.