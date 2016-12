3 feestelijke zomerrecepten

Zeebaarsfilets in broodkorst Ingrediënten 3-4 sneetjes oud wit brood 100 gram geraspte pecorino of Parmezaanse kaas snuf chilipoeder, naar smaak 1 eetl. verse oregano, gehakt of oe gedroogde 1 teen knoflook uit de pers de rasp van oe citroen 2 fijngehakte ansjovisjes 2 eetl. olijfolie, plus wat extra 4 filets van de zeebaars, met vel (dat is dus van 2 vissen) voor erbij 2 kleine venkelknollen, de harde buitenste laag verwijderd 1 handje rucola wat sprieten bieslook, grof gehakt het sap van 1 citroen 100 ml olijfolie peper en zout Bereiding Snij het brood in heel kleine blokjes. Droog ze in een op 160 graden voorverwarmde oven in ongeveer 20 minuten lichtbruin. Verwarm de oven dan verder naar 180 graden. Schep de blokjes brood in een kom en vermeng ze met de Parmezaanse kaas, chilipoeder, de oregano, de knoflook, de citroenrasp, de ansjovis en de olijfolie. Vet een bakplaat in met olie en leg de 4 visfilets met de velkant naar boven erop. Verdeel het broodmengsel daar weer op en schuif de bakplaat in het midden van de oven. Rooster de vis in maximaal 10 minuten gaar. Maak intussen een slaatje voor erbij: Schaaf de venkelknollen zo dun mogelijk op een schaaf. Meng ze met de rucola en het bieslook. Druppel er citroensap en olijfolie op en bestrooi met peper en zout. Geef bij de gebakken vis.

Opgerold feta- & knoflookbrood met radicchio en munt Ingrediënten voor het brood 1 zakje gedroogde gist (7 gram) 300 ml lauwwarme melk 1 eetl. suiker 3 eetl. olijfolie, plus wat extra voor het invetten 500 gram bloem flinke snuf zout voor de vulling 200 gram boter, op kamertemperatuur 2 teentjes knoflook, fijngehakt 3 eetl. munt, fijngehakt zwarte peper uit de molen en mis-schien een snuf zout een flikse hand radicchio, schoon en in repen gesneden 75 gram fijn verkruimelde feta Bereiding Maak eerst het deeg. Los in een kan de gist op in de warme melk met de suiker en de olijfolie. Vermeng de bloem met het zout en giet al knedend de lauwwarme vloeistof erbij. Let goed op dat alle gist meekomt! Misschien moet u iets bloem toevoegen, maar kneed lekker door tot het een soepele en zachte bal is die niet meer plakt. Leg hem in een kom en dek af met een velletje plasticfolie. Laat 1 uur rijzen. Maak de vulling. Klop de boter met een mixer lekker romig. Voeg de knoflook, munt en de peper toe en klop tot alles goed is vermengd. Maal er misschien wat zout erdoor, naar smaak. Maar feta is ook zout, dus pas op. Laat dit ook afgedekt staan tot gebruik. Blancheer de radicchio 2 seconden in kokend water en laat hem uitlekken in een zeef. Hak hem dan fijner. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet 1 ovenschaal of springvorm met opstaande rand in met wat olijfolie. Kneed het deeg nog een keer, vorm er een rechthoek van en rol het op een bebloemd aanrecht uit tot een langwerpige lap van zeg 40 x 50 cm. Besmeer het deeg royaal met de zachte knoflookboter, maar houd iets over voor straks, zo'n OE van het mengsel. Bestrooi de boter met de feta. Rol het deeg op en wikkel het in plasticfolie. Zet de rol 15 minuten in de vriezer om wat op te stijven, zodat het snijden zo gemakkelijker gaat. Smelt de achtergehouden boter in een pannetje op het fornuis en draai dan het vuur uit. Snij de rol in schijven van 3-4 cm dik. Schik ze naast elkaar in de beboterde vorm. Ze mogen lekker tegen elkaar aan zitten. Besmeer ze met de gesmolten knoflookboter en laat de broden nog 15 minuten staan. Bak ze daarna in 30 minuten goudbruin. ZALIG.

Granaatappel & peren-limoenraketjes Ingrediënten voor ruim 8 ijsjes voor het peren-limoenijs 2 rijpe peren, geschild (350 gram) het sap en de rasp van 1 limoen 3 eetl. suiker voor het granaatappelijs 200 ml granaatappelsap (Arabische winkel of betere supermarkt) 1 sinaasappel, gepeld en in parten 75 gram lichte basterdsuiker Bereiding Pureer alles voor het perenijs in een blender. Giet de puree in een kan en laat hem 15 minuten staan om de suiker te laten oplossen. Spoel de kan van de blender om en pureer nu alles voor het granaatappelijs in de blender. Laat dit ook 15 minuten staan zodat de suiker kan oplossen. Giet wat van het perenijsmengsel in de ijscovormpjes. Zet 1 uur in de vriezer. Giet dan een laag van het granaatappelmengsel erop en laat weer een uur opstijven. Steek na 2 uur de stokjes in de ijsvormpjes en vul af met het perenijsmengsel. Na 6-8 uur zijn de ijsjes klaar.

Deze drie recepten komen uit het boek Home Made Zomer van Yvette Van Boven, uitgegeven bij Fontaine Uitgevers.