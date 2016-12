Handverwarmend

Wat heb je nodig?

leuke katoenen stofjes (geen synthetische)

stofschaar

schoongemaakte kersenpitten (o.m. bij de Banier)

naaimachine

garen

naald

Hoe maak je het?

Knip gelijke vierkantjes uit de stof, bijvoorbeeld van 9 x 9 cm.

Leg de goede kanten op elkaar. Stik ze vast, maar laat in het midden van één kant een gaatje open van enkele centimeters.

Knip de hoekjes af op 2 mm van het stiksel en draai de kussentjes binnenstebuiten.

Strijk ze mooi plat voor je ze met kersenpitten vult. Dat strijken is even belangrijk als het stikken voor een keurig resultaat.

Vul de kussentjes met kersenpitten. Doe ze niet te vol, want dan voelen ze hard aan in de jaszakken. Naai de openingen dicht met de hand.

Tip

Verwarm de kersenpitkussentjes in de microgolfoven. Op de kachel of in een pan au bain-marie kan ook. Laat ze niet te warm worden: dan verkleurt het textiel en kan je je verbranden.

Tekst: Caroline Verbrugghe (www.maakblog.be)

Fotografie: Bieke Claessens (www.biekeclaessens.be), Pauline D'haese, Caroline Verbrugghe