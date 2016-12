De zomerfotozoektocht in Oud-Turnhout wordt dit jaar al voor de 25ste keer georganiseerd. In al die jaren is het evenement uitgegroeid tot een klassieker in de regio. Thema dit keer is 'De Vaart verjaart'. De 'vaart' dat is het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, dat tussen 1844 en 1874 werd gegraven. Het werd bovendien beetjesgewijs opengesteld. Het eerste deel, tussen Dessel en Turnhout, ging open in 1846 en is bijgevolg 170 jaar oud. Het tweede traject Turnhout-Sint-Lenaerts werd in 1866 in gebruik genomen, 150 jaar geleden dus. Het laatste stuk, tussen Sint-Lenaerts en Schoten, is jonger: het werd geopend in 1874 (142 jaar dus).

Maar aangezien het grootste gedeelte van het kanaal minstens 150 jaar oud is, wordt er dit jaar gevierd. Allerlei activiteiten zetten deze zomer de vaart in de schijnwerpers.

Zoektocht

Een daarvan is de zomerfotozoektocht in Oud-Turnhout. Ze laat je kennismaken met de rijke geschiedenis van het kanaal en de omringende industrie. Al fietsend en speurend zoek je onderweg de exacte locaties van de 28 foto's op het opgavenblad. Het totale traject bedraagt zo'n 25 km. Deelnemingsformulieren (5 euro) kan je kopen op verschillende adressen: bij de Oud-Turnhoutse bakkers, het Hofke van Chantraine (infokantoor toerisme), het gemeentehuis en het bezoekerscentrum Landschap De Liereman.

Tentoonstellingen

Op verschillende gemeenten langs het kanaal wordt met een tentoonstelling (vaak in openlucht) de geschiedenis van de vaart in beeld gebracht. In Dessel bijvoorbeeld, tussen Sas 4 en Brug 2, waar ooit een strand lag. In Rijkevorsel zijn in de Sint-Jozefkerk foto's van het kanaal vroeger en nu samengebracht.

Wandel- en vaartochten

Wie graag wat actiever uit de hoek komt, kan een culinaire fietstocht maken langs het kanaal (Beerse). Of je kan deelnemen aan een van de begeleide themawandelingen. Zo worden in Schoten de mooiste verhalen verteld over de tijd dat Schoten een badstad was. En in Turnhout focust men op de ontstaansgeschiedenis van het kanaal en de rol die het speelde in de twee wereldoorlogen.

Met zoveel water in de aandacht kan het natuurlijk niet anders dan dat je ook kan gaan varen. In Rijkevorsel wordt een wandelboottocht georganiseerd (30 en 31 juli) en in Turnhout kan je meegaan voor een begeleide wandelboottocht met streeklekkers tijdens de havenfeesten op 14 en 15 augustus.

Het volledige feestprogramma vind je op de website.