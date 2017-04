Zee en zand

Het heet dan wel de 'Week van de Zee', maar eigenlijk zijn het vol veertien dagen. Tijdens die periode wil de Provincie West-Vlaanderen de aandacht vestigen op het beleven van natuur en milieu aan de kust, zowel op het strand en in zee als in de duinen.

'Zand in zicht' luidt dit jaar de slogan. Onder die vlag worden, verspreid over de tien kustgemeenten, allerlei activiteiten georganiseerd. Je kan zowel individueel als in schoolverband of met het gezin deelnemen.

Wat staat er zoal op het programma?

- Schelpenwandelingen (Nieuwpoort, Koksijde)

- Lezing: 'Gezonde zeeën, gezonde mensen' (De Panne)

- Kruidenwandeling in de duinen (De Panne)

- Supermarkt Duinen: voedsel uit de natuur, interactieve wandeling (Koksijde)

- Kennismaken met de redders aan zee (Westende)

- Openeur in het Marien Ecologisch Centrum (Oostende)

- Strandlabo (De Haan, Zeebrugge)

Er zijn veldwerkpakketten voor verschillende leeftijden waarmee leerlingen een stukje van de unieke flora en fauna aan zee ontdekken. Je kan deelnemen aan een van de vele wandelingen in de verschillende natuurgebieden (o.a. in het Zwin), door de duinen en over het strand. Op verschillende plaatsen varen schepen extra uit voor een boeiende tocht op de Noordzee (Oostende, Blankenberge en Zeebrugge). ...

Zandkastelen en foto's

Op de laatste dag van de 'Week van de Zee' wordt op verschillende plaatsen een zandkastelenwedstrijd georganiseerd. En dat is meteen de ideale gelegenheid om een unieke foto te maken en deel te nemen aan de fotoactie van dit jaar. Wie tussen 21/04 en 07/05 een foto maakt van zijn of haar zandkasteel en 'm op de website post, maakt kans op een leuk Noordzeecadeau.

Alle praktische info vind je op de website.